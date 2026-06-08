乃木坂46金川紗耶、ピンクの水着で汗ばむサウナカット公開 1st写真集先行カット第6弾【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/08】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第6弾が公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
先行カット第6弾として、初めて海外で体験したサウナで撮影された、とろんとした表情が魅力的なカットを公開。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめる表情が印象的。また、ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情とのギャップなど、彼女の魅力が引き出された渾身の1枚となっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、サウナカット公開
先行カット第6弾として、初めて海外で体験したサウナで撮影された、とろんとした表情が魅力的なカットを公開。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめる表情が印象的。また、ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情とのギャップなど、彼女の魅力が引き出された渾身の1枚となっている。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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