三吉彩花、ブラトップ姿で美くびれ大胆披露「引き締まっててカッコいい」「スタイルレベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/08】女優・モデルの三吉彩花が6月7日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つデニムコーディネート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人女優、ブラトップ姿に「カッコいい」と絶賛相次ぐ
アメリカのブランド「カルバン・クライン」の原宿店（東京都渋谷区）で行われた「Jung Kook for Calvin Klein」の開催イベントに登場した三吉は「Calvin Kleinと最高の夜を過ごした」「この素晴らしいコラボレーションをお祝いできて光栄でした！！！」「Calvin Kleinは進化し続けています、そして私はこれからの旅でCKと一緒に乗り続けることに興奮しています」「＠calvinklein 」と英語でコメントを添え、写真を多数投稿。カルバン・クラインのブラトップにデニムジャケットを羽織り、ワイドレッグデニムを合わせたコーディネートで、鍛え上げられた美しいウエストが際立つ姿を披露している。
この投稿には「引き締まっててカッコいい」「スタイルレベチ」「本物の美人」「脚がめちゃくちゃ長い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆三吉彩花、美ウエストチラリのコーデ披露
アメリカのブランド「カルバン・クライン」の原宿店（東京都渋谷区）で行われた「Jung Kook for Calvin Klein」の開催イベントに登場した三吉は「Calvin Kleinと最高の夜を過ごした」「この素晴らしいコラボレーションをお祝いできて光栄でした！！！」「Calvin Kleinは進化し続けています、そして私はこれからの旅でCKと一緒に乗り続けることに興奮しています」「＠calvinklein 」と英語でコメントを添え、写真を多数投稿。カルバン・クラインのブラトップにデニムジャケットを羽織り、ワイドレッグデニムを合わせたコーディネートで、鍛え上げられた美しいウエストが際立つ姿を披露している。
◆三吉彩花の投稿に反響
この投稿には「引き締まっててカッコいい」「スタイルレベチ」「本物の美人」「脚がめちゃくちゃ長い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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