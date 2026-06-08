大盛真歩（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/08】AKB48の大盛真歩が6月7日、自身のInstagramを更新。平成レトロカフェでの写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】26歳AKB48人気メンバー「この可愛さはズルい」美脚チラ見せショット

◆大盛真歩、ミニスカから美脚スラリ


大盛は「おとなになっても平成をいきてる」「好きが詰まった写真でお気に入り」とつづり、平成レトロをコンセプトとしたカフェでの写真を投稿。サンリオやセーラームーンのキャラクターのぬいぐるみが並ぶカラフルな部屋で、スラリとした脚が際立つ⁡チェック柄のフリルミニスカートに白い襟のついた重ね着風のカットソーを合わせた“Y2Kファッション”に身を包み、しゃがんでいる姿を披露している。

◆大盛真歩の投稿に反響


この投稿に「この可愛さはズルい」「上目遣いがたまらない」「このコーデ似合ってる」「キラキラしてて楽しそう」「私も平成に生きてるよ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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