peco「60個包んだ」手作り餃子披露「包み方可愛くて真似したい」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントのpecoが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。テレビ番組で習ったという手包み餃子を披露し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「美味しそう」と話題の本格手作り餃子
pecoは「今日は餃子を60個包んだ」「レシピと包み方は＠gyutto．kbcで学んだ最高の！」とコメントを添え、餃子の写真を投稿。pecoが現在出演中のKBC九州朝日放送のワイド情報番組「ぎゅっと」（月曜〜金曜 夕方4：48〜）内の1コーナー「完ぺきじゃないpecoごはん」で学んだという、花のつぼみのような特徴的な包み方の餃子をフライパンで焼いている写真を披露した。
この投稿には「包み方可愛くて真似したい」「食欲そそる」「60個はすごすぎる」「美味しそう」「焼いてる音が聞こえてくる」「お腹すいてきた」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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◆peco「60個包んだ」手包み餃子公開
pecoは「今日は餃子を60個包んだ」「レシピと包み方は＠gyutto．kbcで学んだ最高の！」とコメントを添え、餃子の写真を投稿。pecoが現在出演中のKBC九州朝日放送のワイド情報番組「ぎゅっと」（月曜〜金曜 夕方4：48〜）内の1コーナー「完ぺきじゃないpecoごはん」で学んだという、花のつぼみのような特徴的な包み方の餃子をフライパンで焼いている写真を披露した。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「包み方可愛くて真似したい」「食欲そそる」「60個はすごすぎる」「美味しそう」「焼いてる音が聞こえてくる」「お腹すいてきた」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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