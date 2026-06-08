『猫エイズキャリア』に関する5つの知識

1.猫エイズ（FIV）とは何か

猫エイズとは、猫免疫不全ウイルス（FIV：Feline Immunodeficiency Virus）への感染によって引き起こされる病気です。ネコ科にのみ感染し、人や他の動物には感染しません。

また、感染してもすぐに症状が現れるわけではなく、長い潜伏期間（キャリア期間）を経て、もし発症してしまった場合に免疫機能が徐々に低下していくのが特徴です。

完治が望める病気ではありませんが、しっかり管理していけば、長く暮らすことができます。

2.「キャリア」とはどういう意味か

「キャリア」とは、ウイルスや病原体を体内に保有しているものの、現時点では発症していない状態を指します。

つまり猫エイズキャリアの猫は、FIVに感染はしていますが、免疫不全による症状が表れていない段階ということです。

キャリア期間は数年から10年以上に及ぶこともあり、その間は基本的に、一般的な猫と同様に健康的な生活を送れます。

3.感染経路はどこからか

FIVの主な感染経路は、感染猫からの「咬み傷」です。ウイルスは唾液中に多く含まれているため、喧嘩による深い咬傷から感染するケースがほとんどです。

そのため外に出る機会の多い猫に感染率が高い傾向があります。

一方、同じ食器の共有や毛づくろい、くしゃみなどの日常的な接触では感染リスクは極めて低いとされています。母猫から子猫への垂直感染はまれですが、可能性はゼロではありません。

4.感染の診断方法について

FIVへの感染は、血液検査によって確認することができます。専用のキットを用いた検査であれば、動物病院で比較的簡単に受けることが可能です。

ただし感染直後は抗体が産生されるまでに時間がかかるため、感染から数週間は陰性と判定されることがあります。

5.キャリアでも長生きできるのか

FIVキャリアであっても、正しいケアと環境が整っていれば、多くの猫が発症せずに天寿をまっとうしています。

発症を完全に防ぐことは難しいですが、発症を遅らせるためには、ストレスの少ない生活環境、バランスの取れた食事、定期的な健康診断など、猫の免疫力を低下させない工夫がポイントです。

また、他の感染症を防ぐためにワクチン接種や完全室内飼いも有効な対策のひとつといえます。

決してキャリア＝余命が短いというわけではなく、正しいサポートで充実した生活を送れると覚えておいてください。

猫の『エイズ』発症した場合の症状は？

FIV（猫エイズウイルス）キャリアの猫が免疫不全を発症すると、主に以下の5つの段階を経て症状が現れます。

初期（急性期）

元気や食欲の低下、発熱、リンパ節の腫れなどが見られます。一時的にすぐ回復することも多いため、見逃さないよう注意が必要です。

キャリア期（潜伏期）

初期症状が落ち着いた後、数年から10年ほどは症状が出ない状態が続きます。

持続性リンパ節腫大期

体の免疫力が、ウイルスの増殖を抑え込めなくなり免疫細胞が活性し、それに伴い全身のリンパ節が腫れるといった症状が現れ始めます。

エイズ関連症候群期

免疫力が低下してるので、貧血や口内炎、鼻水、咳などの症状が現れ始めます。

エイズ期（末期）

免疫機能が著しく低下し、普段なら感染しない弱い細菌等に感染する「日和見（ひよりみ）感染」が起こったり、様々な症状が現れる場合があります。食欲減退や体重減少がおこり、余命は数ヶ月ほどです。

非常に怖い病気に思えますが、すべての猫がこのように命を落とすわけではなく、発症しないまま「キャリア期」の状態で、何事もなく天寿を全うする猫も少なくありません。

『猫エイズ』注意すべき点は？

猫エイズキャリアの猫と暮らすうえで重要なのは、“免疫力をできるだけ保つ生活”を意識することです。

そのためには、まずストレスを減らすこと。たとえば環境の急な変化や大きな騒音、猫同士の不仲などは負担になる場合があるので、注意しましょう。

また完全室内飼育を徹底し、ほかの感染症やケガのリスクを避けます。免疫機能が低下すると、健康な猫なら軽症で済む病気でも重症化しやすくなるためです。

さらに食欲低下や口臭、体重減少などの“小さな異変”を見逃さないこと。猫は体調不良を隠しやすい動物なので、日頃から様子をよく観察してSOSに気づきやすくしておきましょう。

このように、特別な治療だけでなく「安心して過ごせる毎日」を整えることが、猫エイズキャリアの猫にとって大切な支えになるのです。

まとめ

猫エイズキャリアは、正しく理解すれば決して「怖すぎる病気」ではありません。FIVに感染していても、長期にわたって元気に生活を送る事も可能です。

大切なのは、キャリアであるという事実を受け止めたうえで、日々の健康管理と正しい治療を継続すること。

もし愛猫がキャリアと診断されたら、まずは獣医師に相談し、愛猫に合ったケアプランを考えていきましょう。飼い主の正しい知識と愛情が、猫の健やかな毎日を支えます。

(獣医師監修：加藤桂子)