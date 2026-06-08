ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」は、ポケモンとのコラボ第2弾として、「ピカチュウ」と「イーブイ」がモデルの新作アイテムを6月17日（水）から発売する。

ラブクロムからポケモン30周年記念モデルが登場 ピカチュウとイーブイがデザイン

ポケモンの30周年を記念したモデルで、ブランドで人気の「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」が、それぞれピカチュウ、イーブイのデザインになっている。

ピカチュウのデザインを「K24GPツキ ゴールド」にあしらった「ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット」（1万8728円）は、コーム本体にはピカチュウの色々な表情と、ほっぺをイメージした赤いアクセントボタンがついている。

ピカチュウがデザインされた「K24GPツキ ゴールド」

コーム付属ポーチ

バッグチャームポーチ、チャーム２種（ピカチュウ/ミラー）

巾着袋

静電気を最大70%カットする機能を持ち、ヘアコーム・バッグチャームポーチ・チャーム2種（ピカチュウ/ミラー）・巾着袋がセットになっている。

イーブイのデザインを落とし込んだ「ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GPバングスコーム ゴールド〈イーブイ〉」（1万4446円）は、コームの持ち手はブラウンカラーで、付属ポーチにもイーブイのアートをあしらっている。

イーブイがデザインされた「K24GPバングスコーム ゴールド」

ラブクロムのポケモン30周年記念モデルは、6月17日（水）からラブクロム直営店舗および公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店POPUP SHOPほか一部店舗にて購入できる。価格はすべて税込み。