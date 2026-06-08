元NHKの有働由美子アナウンサーが7日に更新したインスタグラムで、「アルプスの少女ハイジ」そのものになった自身の写真を投稿した。



【写真】出た～AI有働由美子アナ「アルプスの淑女ユミコだ～」

写真では、有働アナはハイジ風の赤を基調としたワンピースを着て、アルプスの雪山を背景にブランコに乗っている。ペーター役らしき少年の姿も見え、まさにハイジそのものの画像となっているが有働アナは「AIだそうです 恐ろしい。。。ハイジに怒られるって。。。」と実際に撮ったわけではなく、AIによるものだと投稿した。



コメント欄には「わあ－－っ！アルプスの淑女ユミコだ～ おじいさんやペーターとクララは？」「ハイリ ハイリフレ ハイリ ホー『大きくなれよ』」「可愛い でもAI恐いですね～昭和人間は信じちゃう」「有働さん！凄い本当にハイジです」「ほんとにハイジみたいです イタズラ好きでお転婆な裸足の女の子…笑顔もかわいいですね!」「ほんとにAIなんですか!? 疑わしい…」「まぁ、やりたくなっちゃうわなぁ～。特に昭和産まれが便利な玩具を手に入れると」などとさまざまな声が寄せられ、大喜利状態となっている。



（よろず～ニュース編集部）