フリーの増田紗織アナウンサー(29)が7日、自身のインスタグラムを更新。「きものコンサルタント」の資格を取得したことを報告した。



【写真】淡いピンクの着物がよくお似合いです

「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と投稿。「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け継いだお着物もあったので、お着物の知識を深めたいな、自分でお着物を着れるようになりたいな、そんな気持ちから毎週お休みの日にお着物の学校に通い始めました。」と理由を明かした。



「ただ会社員時代は授業がある日に仕事が入ることもあったり、最後まで出席日数との闘いで、卒業できるか不安だったのでこの日を迎えられてほっとしています」と教室に通うのに苦労した様子。「約2年間、お着物と向き合ったことで和装の奥深さにとっても惹かれましたし、何より自分でお着物を着られるようになったこと、誰かにお着付けもできるようになったこと、一生ものの技術を身につけることができたことが本当にうれしいです」と喜びをつづった。



続けて「頑張ってよかった。そして実技試験に向けてもご指導くださった先生方に感謝しています。毎週一緒に学んだお着物友達ができたこともうれしかったです！学んだことを何かお仕事で活かせたらうれしいな」と記し、淡いピンクの着物姿で認定証を手に笑みを浮かべる写真を添えた。



フォロワーからは「おめでとうございます」「とても素敵」「お忙しい中大変だったね！」などの声が寄せられた。



増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。慶応大法学部を卒業後、ABCテレビに2019年に入社。1年目から同局の人気番組「探偵！ナイトスクープ」の秘書に抜てきされた。2026年3月末で同局を退社している。



（よろず～ニュース編集部）