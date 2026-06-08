元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の月城かなと(35)が、差し入れ弁当2つを食べている食いしん坊ショットを公開した。



【写真】美しさも食欲も人一倍、2つともいただきまーす!

月城は6日に更新したインスタグラムで「木南晴夏さんが差し入れしてくださったお弁当 嬉しくて眺めています 冷やし中華のお弁当もいただきます とても美味しかったです ごちそうさまでした」と弁当を2つ並べてうっとりしている写真や、目の前に2つ並べて食べている写真を投稿した。月城は木南が主演するフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」に長峰里佳役で出演している。



元タカラジェンヌの微笑ましくも豪快な写真に「可愛いなぁ～もう。たくさん食べる良い子ですね」「まさかのお弁当2つ 沢山食べて撮影頑張って下さいね 里佳さん、毎週楽しみに待ってまーす」「その美しさで食いしん坊なの反則では～ お腹いっぱいたくさん食べてくださいね」などと共感の声が多々届いている。



月城は09年3月に宝塚歌劇団に入団後、同年5月に雪組に配属。17年2月に月組へ組替えし、21年8月にトップスターに就任。24年7月に宝塚歌劇団を退団した。



（よろず～ニュース編集部）