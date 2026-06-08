ハーゲンダッツのバー『洋梨＆ミルク』は爽やかな洋梨と濃厚なアイスクリームの風味が溶け合って変化する味わいが楽しめる

ハーゲンダッツのバー『洋梨＆ミルク』は爽やかな洋梨と濃厚なアイスクリームの風味が溶け合って変化する味わいが楽しめる