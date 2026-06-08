７人組音楽グループ・ＸＧが６日（日本時間７日）、英・ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた同国最大の音楽フェス「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６」に日本人アーティストとして初出演を果たした。同時に、「サッカーの聖地」と呼ばれる同スタジアムでパフォーマンスする初の日本人アーティストとなった。

英の人気ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催し、毎年多くの世界的ポップスターが集う恒例の大型音楽スタジアムフェスで、約８万人の観客を動員。昨年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Ｊらが出演。過去には、テイラー・スウィフトやアリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバー、マルーン５、ケイティー・ペリーら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバル。

今年は、ナイル・ホーラン、カルヴィン・ハリス、ビービー・レクサ、ファットボーイ・スリムなどそうそうたるアーティストがラインナップされるなか、ＸＧも名を連ねた。

大歓声に包まれながらステージに登場した７人は、カラフルかつポップなステージ衣装をまとい、最新アルバムのリードトラック「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」でパフォーマンスをスタート。圧倒的な存在感と世界観で、冒頭から会場のオーディエンスを一気に引き込んだ。

２曲目の前には、ＭＡＹＡが、「この場所に来られて本当に感謝しています！ そして今日、皆さんのために特別な楽曲を準備しました。この曲を知っている方は、一緒に踊って歌ってください！」というＭＣから、世界的に大ヒットした楽曲、スウィート・フィメール・アティチュードの「Ｆｌｏｗｅｒｓ」をサプライズで初披露。ＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信のコメント欄にも「これまでのＸＧのカバーで一番良い！」「『Ｆｌｏｗｅｒｓ』を披露するなんて最高のサプライズ！」といった称賛の声が寄せられた。

ラストは、ＵＫガラージハウスをベースにしたイギリスでも大人気の楽曲「ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ ＡＩＮ’Ｔ ＲＩＧＨＴ」をセンターステージで披露。約１０分にわたる圧巻のパフォーマンスで、ウェンブリー・スタジアムの観客に鮮烈なインパクトを与え、その存在感を強く印象付けた。

自身２度目となるワールドツアーを開催中のＸＧは、７月に「フジロック’２６」に初出演。８月には米・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「ＨＥＡＤ ＩＮ ＴＨＥ ＣＬＯＵＤＳ Ｍｕｓｉｃ ＆ Ａｒｔｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」、９月には「ＲＯＣＫ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」に初出演するなど、国内外の音楽フェスに立て続けに出演する。