◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 東日本国際大５−３国際武道大（８日・神宮）

５大会連続１９度目の出場となる東日本国際大（南東北大学）が国際武道大（千葉県大学）に３点差を逆転勝ち。初戦を突破した。今秋ドラフト候補の黒田義信外野手（４年＝九州国際大付）は「１番・中堅」でスタメン出場。５回には中犠飛で反攻ののろしを上げ、７回には右翼線二塁打を放つなど勝利に貢献。ネット裏に集結したスカウト陣をうならせた。

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黒田の闘志に火がついた。３点ビハインドで迎えた５回１死満塁の好機。藤木豊監督（６４）が手を合わせ、こう語りかけてきた。

「もう、頼んだ！」

初球低めの１４１キロストレート。魂を込めてバットを振った。中犠飛となり、三塁走者が生還。「監督さんからの『頼んだ』という一言で、自分の中で覚悟ができた。そこの信頼関係はあるんで、良かったと思っています」。反撃開始を告げる一打になった。

勢いは加速する。同点の７回１死一塁ではカウント３ボール１ストライクからの５球目、高めの１４１キロ直球を振り抜き、右翼線の二塁打とした。「仲間のためにという思いだけで、素直にバットが出た」。チームへの思いが快音となった。

九州国際大付でもプロ注目の好打者として鳴らし、プロ志望届を提出したが、指名漏れ。東日本国際大に進学し、才能は開花した。

一番成長したことは？

「一番は野球に対する考え方です。大学に来て、守備、バッティング、走塁、一つ一つ丁寧にレベルアップをしていかないと、いい選手にはなれないと監督さんから言われている。そこの考え方が一番変わったと思っています」。藤木監督からは入学後、「プロの中で、１年間をやり抜く体作りを大切にしろ」と助言を受け、フィジカルの強化に心血を注いだ。

「日々のウェートトレ、走り込みでしっかり基礎を作ってきた」。入学時のベンチプレスは最大９０キロだったが、現在は１２５キロ。スクワットは１３０キロから２００キロ。デットリフトは１５０キロから１９５キロに強化。全ては打球の強さに表れている。

高校時代から視察している巨人の榑松伸介スカウトディレクターは、長野久義編成本部参与らとともにクロスチェック。「高校時代はスピードが目立ちましたが、着実にパワーアップしている。打って走れる外野手。馬力やパワフルなプレースタイルが評価できます。いい選手ですね」と称賛した。

黒田は目指すべき理想型に「高橋由伸さん、前田智徳さん」と２人のレジェンドを挙げた。「チャンスでの勝負強いバッティングがすごい。かなり小さい頃から野球のバッティングの動画を見るのが好きで、由伸さんや前田さんがかっこいいなと思って、そこから憧れって感じです」。照準は全国の頂点。ヨシノブが、神宮の杜で暴れまくる。（加藤 弘士）

◆黒田 義信（くろだ・よしのぶ）２００４年５月２６日、長崎・佐世保市生まれ。２２歳。小学時代はソフトボールをプレー。日宇中では黄城ボーイズに所属。福岡・九州国際大付では３年春夏に甲子園出場。３年時Ｕ―１８高校日本代表。１８０センチ、８３キロ。右投左打。５０メートル走５秒９、遠投１１５メートル。