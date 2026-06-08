ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年6月6日（土）に、25周年のアニバーサリーを盛大にお祝いする“祭り”と、これまでの感謝を込めてチャリティ・ディナー・ショー「Universal Wonder Night（ユニバーサル・ワンダー・ナイト）」を開催！

「綾小路麗華」や「ディーコン」など、パークの仲間たちが大集合したほか、2026年はチャリティ寄付金2,200万円で奨学金や福祉車両を寄贈します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 第18回チャリティ・ディナー・ショー『UNIVERSAL WONDER NIGHT』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

イベント名：チャリティ・ディナー・ショー「第18回 Universal Wonder Night」

日時：2026年6月6日（土）17:00〜19:00

会場：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ステージ33

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年6月6日（土）に、25周年のアニバーサリーを盛大にお祝いする“祭り”と、これまでの感謝を込めてチャリティ・ディナー・ショー「Universal Wonder Night（ユニバーサル・ワンダー・ナイト）」を開催。

この日のためにパークの仲間たちが大集合したこのイベントは、より良い地域社会づくりと発展を願い、地元でサポートの必要な方々へのチャリティ支援を目的に、取引先各社とともに2008年から毎年※実施。（※）2020年は非開催

パーク開業25周年を迎えた2026年で18回目の開催となります。

チャリティ・ディナー・ショーでは、プログラムを通して協賛企業と合同会社ユー・エス・ジェイからの拠出をあわせた寄付金が、地域の子どもたちへの支援活動に充てられます。

2026年は協賛企業36社が賛同し、合同会社ユー・エス・ジェイからのマッチングギフトとあわせてチャリティ資金2,200万円を創成。

大阪府育英会の給付型奨学金「大阪府育英会USJ奨学金」の原資（1,800万円）および、大阪市内の福祉施設（本年度は特定非営利活動法人至誠）へ、パークの仲間たちが外装に施された福祉車両1台（約400万円相当）を寄贈します。

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当日はパーク内の特設会場に協賛各社から約400名が参加。

「綾小路麗華」と『ウォーターワールド』の「ディーコン」が会場を盛り上げたチャリティ・サイレント・オークション、大阪市や公益財団法人大阪府育英会からの感謝状贈呈や寄付セレモニーが行われたほか、2025年に引き続き吉村洋文大阪府知事も登場しました。

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「平成21年より皆さまからご寄付をいただき、これまで197名の高校生の皆さまに給付型の奨学金を送ることができました。

中には、自分の夢を目指したいけれど、経済的に厳しいという子どもたちもいます。

しかし、この奨学金で夢を叶え、そして自分の進みたい道に行くことができた子どもたちがたくさんいることを、ここでお伝えしたいと思います。

今では弁護士になったり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働いたりと、色んなところで活躍しています。

これからも大阪を元気にしていきたいですし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大阪の元気の発信拠点だと思っています。

是非、皆さまと一緒になって大阪を盛り上げていきたいと考えていますので、これからもよろしくお願いします。」と賛同者への感謝と、USJのチャリティ活動についてメッセージを述べました。

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合同会社ユー・エス・ジェイの村山卓社長は、

「このイベントが18回目、そしてパークは今年25周年を迎えることができました。

これも、多くの方々にサポートをいただいているからこそ実現できたと思っております。

また、本日のディナー・ショーでも、本当にエンターテイメントの力はすごいなと、あらためて感じています。

これからも、エンターテイニングな創造力で大阪、関西、そして日本の観光業を大きく盛り上げていきたいと考えています。

それと同じく社会にも貢献していきたいと思っています。

これからも、子どもたちが笑顔になれるような社会を一緒に作っていきましょう。」と、今後も地域社会に貢献し、子どもたちの笑顔があふれる未来づくりに努めていくことを、25周年を迎えた2026年にあらためて宣言しました。

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当日は25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現した前菜や、

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ジョーズをイメージした魚料理などが提供されました。

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綾小路麗華やディーコンらパークの仲間たちが大集合！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 第18回チャリティ・ディナー・ショー『UNIVERSAL WONDER NIGHT』のレポートでした。

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