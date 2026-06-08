■PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口（5〜7日、山口・維新大晃アリーナ）

ピックルボールのジャパンオープンで、大会最年長の80歳、中嶋康博さん・藤本昭夫さん（71）ペアが50歳以上の部に出場した。5チーム中、2チームが決勝ラウンドに進出する予選ラウンドで、最終4試合目に11-5で勝利。二人合わせて151歳のペアが、1勝を挙げた。

中嶋さんは日本初のインドアテニススクールの創設者で、日本プロテニス協会の理事長を務めるなどしてきた、テニス界では知らないものはいないと言われる大御所。女子テニスで生涯グランドスラムを達成した、ビリー・ジーン・キングやビョルン・ボルグなど世界的レジェンドとも親交が深い。

3年前にピックルボールの元世界王者、ダニエル・ムーアから勧められてピックルボールを始め、週に2、3回練習を行っているという。昨年12月に有明で行われたジャパンカップでは、70歳以上の部・男子ダブルスで初出場ながら優勝を果たした。

ピックルボールを始めたことで「（それまで）孫とはまったく話さなかったが、2人ともピックルボールを始めた。家族の会話が増えて新しい友達ができた。言うことないですね。ピックルボールをやることで毎日が楽しくなって、生活が充実している」と話す。

「何よりも、やっぱり肉が一番元気が出る」と“元気の源”の食べっぷりは見事。「もっと練習しないといけない。100歳まで続けたい」と、まだまだ上を目指すつもりだ。

その他、女子ダブルスは佐脇京（15）‧元テニスプレーヤーの福原⿇尋（23）ペアが優勝。男⼦ダブルス決勝では、9月に行われるアジア大会のパデル代表にも内定している“二刀流”の畠⼭成冴（29）‧⻄⽥光貴ペアが優勝。畠⼭は伊藤里菜（26）とペアを組んだミックスダブルスも制し、2種⽬で頂点に立った。

■ピックルボール

アメリカ発祥のラケット競技で、テニスや卓球などの要素を併せ持ち、バドミントンと同サイズのコートで、パドルを使い穴の空いたボールを打ち合う。アメリカでは最も急成長しているスポーツの一つとされている。ピックルボール界で最も権威ある世界最高峰のPPAツアーのアジアツアーが2025年に誕生。7⽉1〜4⽇には、『PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced By TBS』が東京で初めて開催される。

【PPAアジアツアー2026】（日付は現地時間）

■4月1日〜5日：CUP ベトナム‧ハノイ

■5月13日〜17日：OPEN マレーシア‧クアラルンプール

■5月27日〜31日：OPEN 中国‧マカオ

■6月17日〜21日：OPEN 中国‧北京

■7月1日〜4日：OPEN ⽇本‧東京（立川）

■7月23日〜26日：OPEN シンガポール

■8月6日〜9日：OPEN ベトナム‧ホーチミン

■8月20日〜23日：OPEN 中国‧未定

■9月9日〜13日：CUP マレーシア‧クアラルンプール

■10月19日〜25日：SLAM 中国‧⾹港

※⼤会レベルの⾼い順に、SLAM、CUP、OPENの3カテゴリーで実施される