気象庁によりますと午後4時52分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。

宮崎港では午後4時46分に0.3メートル。【更新】

鹿児島・南大隅町大泊では午後4時32分に0.1メートル。【更新】

奄美大島・奄美市小湊では午後4時31分に0.1メートル。【更新】

三重・熊野市遊木では午後4時16分に0.1メートル。【更新】

沖縄市中城湾港では午後3時51分に0.1メートル。【更新】

高知では午後4時33分に微弱、数センチ程度です。【更新】

三重尾鷲では午後4時12分に微弱、数センチ程度です。【更新】

神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

種子島熊野では午後3時49分に0.2メートル。

和歌山・串本町袋港では午後2時12分に0.2メートル。

小笠原・父島二見では午後1時46分に0.2メートル。

宮崎・日南市油津では午後3時17分に0.1メートル。

宮古島平良では午後3時2分に微弱、数センチ程度です。

三宅島阿古では午後2時58分に微弱、数センチ程度です。

与那国島・久部良では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。

和歌山・那智勝浦町浦神では午後1時31分に微弱、数センチ程度です。

石垣島石垣港では午後1時26分に微弱、数センチ程度です。

場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。

大津波・津波警報・注意報が発表されている沿岸はありません。