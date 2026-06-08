 トランプ大統領と習近平主席が打ち出した「建設的戦略安定関係」　新たな米中関係の針路を日本はどう捉えるべきか

5月14日から15日にかけて、米国のトランプ大統領が中国の北京を訪問し、習近平国家主席との間で首脳会談が開催された。この会談において、両国関係の新たな位置付けとして打ち出されたのが「建設的戦略安定関係」という概念である。

米大統領の訪中としては2017年以来、約9年ぶりとなった今回の会談は、対立が続く米中関係において「節度ある競争」と「破局の回避」をいかに両立させるかという、現実的な妥協点を模索する場となった。この新たな関係性が意味するものと、その背景にある双方の思惑について見ていきたい。

衝突回避の“管理された競争”

まず、建設的戦略安定関係という言葉は、一見すると前向きな協力関係を連想させるが、その本質は「大国間の衝突を未然に防ぐための管理体制」であると言える。

中国外務省の発表によると、この関係性は「節度ある競争のもとで安定した関係を維持する」ことを指している。また、米国ホワイトハウスのファクトシートでも「公平性と互恵性に基づき、戦略的安定を伴う建設的な関係を築く」という表現で一致が示された。

この合意の背景には、米中それぞれの現実的な国内事情と戦略的計算がある。

トランプ政権2期目にあたる米国側としては、国内の経済的利益や雇用創出といった実利的な成果を重視する姿勢が際立つ。包括的な対立を際限なく激化させることは、米国内の経済にとってもリスクが大きいため、一定のルールに基づいた「管理された競争」へと関係をシフトさせる必要があった。

一方で中国側にとっても、経済の安定成長や国内課題への対処が最優先事項であり、米国との全面的な激突は避けたいという本音がある。

習近平主席が会談冒頭で「我々はライバルではなくパートナーとなり、共に繁栄すべきだ」と述べたように、覇権争いが戦争へと発展するトゥキディデスの罠を回避しつつ、自国の経済空間を確保するための防波堤として、この安定的な枠組みを利用する意図が見て取れる。

経済協力という現実的判断と消えないリスク

今回の首脳会談では、共同声明などの公式な合意文書は発表されず、双方が個別に成果を公表する形をとった。このこと自体が、両国間の不信感を象徴しているが、同時に具体的な実利の面ではいくつかの重要な進展が確認された。

経済・貿易分野においては、安全保障上の機密性が低い、いわゆる「非戦略的分野」での貿易や投資を議論するための新しい枠組みとして、「貿易委員会（board of trade）」および「投資委員会（board of investment）」の設立で合意がなされた。これは、米中間のデカップリング（経済的切り離し）が叫ばれる中でも、互いの国益に直結する商業的対話のチャネルは維持するという現実的な判断の表れである。

具体的な商業合意としては、中国側が米国のボーイング製航空機200機の購入に踏み切ったほか、2026年から2028年にかけて年間170億ドル規模の米国産農産品（大豆や牛肉など）を購入することで合意した。これらは、米国側にとっては産業界や農家に対する強力なアピールとなり、トランプ大統領が掲げるアメリカ・ファーストの実績作りに直結する成果となった。

また、安全保障やエネルギー分野でも一定の利害一致が見られた。両国は中東情勢を巡り、イランの核保有に反対する立場で一致したほか、国際物流の要衝であるホルムズ海峡の開放が不可欠であるとの認識を共有した。中国が同海峡への依存度を下げるため、米国産石油の購入拡大に関心を示した点なども、戦略的安定を維持するための具体的な協力項目として挙げられる。

しかし、これらの合意が米中間の根本的な対立の解消を意味するわけではない。

会談の裏側では、台湾問題をはじめとする主権や安全保障を巡る核心的利益の衝突が、依然として激しい緊張状態にあることが浮き彫りになっている。中国側の発表によれば、習主席は会談の中で台湾問題に強く言及し、「適切に処理できなければ、米中関係全体を極めて危険な状況に追い込むことになる」と、米国側に対して明確なレッドライン（譲れない一線）を突きつけた。これに対し、トランプ大統領が台湾への武器売却について協議したことを示唆するなど、安全保障の根幹に関わる問題では、両国の溝は埋まっていない。

さらに、米国側が進める個別の通商政策や、ハイテク分野における対中輸出規制などは今後も継続される見通しであり、今回の首脳会談で得られた「安定」がいかに脆弱な基盤の上にあるかを物語っている。この関係は「管理された不安定」に過ぎず、ひとたび地政学的な偶発事象が発生すれば、容易に瓦解するリスクを孕んでいるとの見方も強い。

要は、建設的戦略安定関係とは米中が全面的な衝突を回避し、互いの実利を守るために設けた大国間のガードレールと表現できよう。

経済的なディールを重視する米国と、安定的環境を求める中国の思惑が一致した結果であるが、その本質は協調ではなく、冷徹な利害計算に基づく現状維持の模索に他ならない。この新たな関係性が、今後の国際秩序の安定に機能するか、あるいは一時的な小康状態にとどまるかは、今後の合意の履行状況と、潜伏する地政学的リスクの管理次第であると言える。

日本はどう向き合うべきか

最後に、日本はこの建設的戦略安定関係をどう捉えるべきだろうか。

ここで検証すべき重要な点は、この新たな関係性が「現状維持」を目指すものなのか、それとも「現状変更」を目指すものなのかという点である。結論から言えば、既存の枠組みを超えた新たな関係の構築を標榜している以上、これは基本的には「現状変更」を内包した概念を意味する。

要は、今世紀に入って目覚ましい政治経済的台頭を成し遂げた中国にとって、この関係性は自国の成長と影響力の拡大を米国に認めさせるためのポジティブな概念である。一方、既存の国際秩序を維持し、自国の覇権という現状維持を図りたい米国にとって、建設的戦略安定関係とは、中国の追い上げに対する強い警戒感が滲み出るものに他ならない。米中が「管理された競争」に合意した背景には、米国側の引き締めと、中国側のさらなる進出の意思が交錯している。

よって、日本としては、中国が今後この枠組みを通じて米中関係における「対等性」をさらに前面に打ち出し、究極的には東アジア地域における中国の対米優位性を固めていく狙いがあることを明確にイメージしておく必要があろう。米中が衝突を回避するガードレールを設けたことは地域情勢の激化を防ぐ意味で一見歓迎すべきことだが、それは同時に、頭越しで行われる米中間のディールによって、日本の安全保障環境が揺るがされるリスクをも孕んでいる。

地政学的な最前線に位置する日本としては、米中間の冷徹な利害計算を見極めつつ、日米同盟を基軸とした抑止力を維持・強化しなければならない。同時に、多国間協調のネットワークを広げ、東アジアの安定を主体的に主導していく多角的な外交戦略が、今まさに求められている。

【執筆：株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】