7人組ヒップホップグループのXGが現地時間6日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催された英国最大の音楽フェス「Capital’s Summertime Ball 2026」に出演した。

昨年はマライア・キャリー、ウィル・スミスらが出演し、毎年多数の世界的ポップスターが出演する大型フェス。XGは同フェスへ出演した初の日本人アーティストとなり、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした初めての日本人グループとなった。

カラフルで派手な衣装に身を包みステージに立つと、最新アルバムのリードトラック「HYPNOTIZE」で幕を開けた。MAYA（20）は「この場所に来られて本当に感謝しています！ そして今日、皆さんのために特別な楽曲を準備しました」と喜びを伝えると、現地で人気のSWEET FEMALE ATTITUDEの「Flowers」のカバーを披露。さらに、英国のファンの中でも人気な楽曲「SOMETHING AIN’T RIGHT」をパフォーマンス。約10分間、堂々のパフォーマンスでウェンブリー・スタジアムを沸かせた。

現在2度目のワールドツアーを開催中で、7月から世界各地で公演を開催予定。さらに日本でも「FUJI ROCK」や「ROCK IN JAPAN」への初出演予定で、8月には米ロサンゼルスの音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival」への出演を予定するなど、国内外でさまざまなステージが控えている。