気象庁は、8日午後4時50分に津波注意報を全て解除しました。

今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。

津波予報（若干の海面変動）が発表されている地域は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島などです。

◆気象庁からのお知らせ

［海面変動の見通し］

８日０８時３８分に発生したフィリピン付近を震源とする地震の津波注意報は、これ以上津波が大きくならないと判断し、１６時５０分に全て解除しました。

これらの沿岸では津波に伴う海面変動が観測されておりますので、今後１日程度は継続する可能性が高いと考えられます。

［留意事項］

津波注意報が発表されていたことや、津波が観測されていることについては、これまでの情報等により十分に認識されていると考えられます。

また、これ以上津波が高くなる可能性は小さくなったと見られます。

今後１日程度は海面変動が継続すると考えられますが、そのことを十分認識した上で行動頂ければ、津波による災害のおそれはないと見られることから津波注意報を解除しました。 海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。

◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域

・茨城県

・千葉県九十九里・外房

・千葉県内房

・伊豆諸島

・小笠原諸島

・相模湾・三浦半島

・静岡県

・愛知県外海

・三重県南部

・和歌山県

・徳島県

・高知県

・宮崎県

・鹿児島県東部

・種子島・屋久島地方

・奄美群島・トカラ列島

・沖縄本島地方

・大東島地方

・宮古島・八重山地方

◆警報種別が解除された地域

茨城県：津波注意報が解除されました。

千葉県九十九里・外房：津波注意報が解除されました。

千葉県内房：津波注意報が解除されました。

伊豆諸島：津波注意報が解除されました。

小笠原諸島：津波注意報が解除されました。

相模湾・三浦半島：津波注意報が解除されました。

静岡県：津波注意報が解除されました。

愛知県外海：津波注意報が解除されました。

三重県南部：津波注意報が解除されました。

和歌山県：津波注意報が解除されました。

高知県：津波注意報が解除されました。

宮崎県：津波注意報が解除されました。

鹿児島県東部：津波注意報が解除されました。

種子島・屋久島地方：津波注意報が解除されました。

奄美群島・トカラ列島：津波注意報が解除されました。

沖縄本島地方：津波注意報が解除されました。

大東島地方：津波注意報が解除されました。

宮古島・八重山地方：津波注意報が解除されました。

◆津波情報について

「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合

津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。

この津波予報に関する情報は9日午後5時00分まで有効です。

今後の情報にご留意ください。

