乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の先行カットが8日、公開された。

今回公開されたのは、初めて体験する海外サウナで撮影した、大粒の汗をかき、熱さに耐えながらも引き込まれるような表情でこちらを見つめるカット。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情のギャップが魅力的な1枚となった。

同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦したという。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。