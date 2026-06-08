王林が冬に撮り溜めしていたフォトダンプを自身のInstagramに公開している。

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王林は「さむかりし頃のおもいでたち」と題して、2025年12月15日にKアリーナ横浜で開催された『Doja Cat Ma Vie World Tour Japan Show 2025』でのコーディネートをはじめ、スキー場でのゲレンデコーデ、高松空港の搭乗口に掲載されているマグミット製薬の広告の前で撮影した空港コーデ、泡泡のバスタブにつかるカット、カチューシャを付けたディズニーランドでの姿、リクライニングチェアで日光浴をする様子など、20枚のプライベートショットをキャプションとともにアップしている。

この投稿にコメント欄では、「全部可愛すぎる」「ほぼ写真集だね」「マジで美女」「泡風呂 気持ちよさそう」などの声が寄せられた。

3月31日をもって前所属事務所を退所し、4月1日より青森県弘前市に拠点を置くリンゴミュージックに復帰することをアナウンスした王林。2028年4月1日に運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線の中央弘前駅を起点として、地域の活性化を図るプロジェクトを発表している。

（文＝リアルサウンド編集部）