３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。純烈新メンバーを募集するオーディションとブレイク中の弟分・モナキに続くグループメンバー募集オーディションを開催する。

白川は甘いルックスと歌声で多くのマダムをとりこにしているが、多くの壁を乗り越えてきた苦労人でもある。両親が相撲好きで、自身も千代の富士の大ファンだったため、高校卒業後にスカウトされて大相撲・朝日山部屋に入門した。「白川」の名前で１９９５年秋場所で初土俵。５場所で１６勝１２敗。時には涙を流しながら食事をとったこともあったという。体重を１０５キロまで増量して序二段９９枚目まで上がり、四股名を「綱ノ富士」に変えたが、けがが多く、１年で角界を去った。

それから不遇の時代が訪れる。リゾートバイト、スキー場のインストラクター、ウェーターなどアルバイト生活を送るが、つまみ食いがばれてクビになったこともあったという。

見かねた母親から劇団俳優座への入団をすすめられた。２０１８年のスポーツ報知の取材で「つまらない男にはなっちゃダメだっていうのはずっとウチのオカンの口癖で。それで、俳優、あんたやってみなって。母親は学校の先生だったんですよ。芸能関係とは全然。だからすごい珍しい。僕は、母親が４３歳の時の子で、４５００グラムの超ジャンボ児。帝王切開で生まれて。小さい時は勉強しろってずっと言われたんですけど、家庭的には年がだいぶ離れているから、すごいかわいがってもらった」と振り返っていた。

劇団俳優座のオーディションに合格したが、険しい道は続いた。トラック運転手のアルバイトを２〜３年続けながら、何十とオーディションを受け続け、２５歳の時に「忍風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー（霞一甲）役に抜てきされ、俳優デビューを飾った。２００４年にフジテレビ系昼ドラ「牡丹と薔薇」、ＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」（０６年）、「天地人」（０９年）など、話題作にも出演した。

転機となったのは、２００７年に酒井一圭から純烈のメンバーとして誘われたこと。２０１８年のスポーツ報知のインタビューで、酒井から勧誘を受けた当時について「僕はオヤジが小６の時に亡くなって母親が女手一つで育ててくれて。それで、『親孝行してぇだろう、じゃあ一緒にムード歌謡やろうよ』って。『えっ、それ、ナニ？』ってところから始まって」と明かしていた。

３年間の下積み期間を経て、１０年に「夢は紅白！ 親孝行！」を掲げて「涙の銀座線」でメジャーデビューしたが、鳴かず飛ばず。レコード会社が変わったこともあったが、リードボーカルとしてボイストレーニングを欠かさなかった。

全国の健康センターやスーパー銭湯など多い年で年間２００以上のステージに立ち、２０１８年にブレイク。「スーパー銭湯アイドル」として地道な活動が実り、勝負曲「プロポーズ」は出荷１０万枚を突破。結成１１年目で初めて紅白出場を果たした。

夢舞台に立った後も苦労を重ねた。１９年１月に元メンバー・友井雄亮さんが週刊誌の報道をきっかけに芸能界を引退。２０年１１月に断裂していた左肩腱板（けんばん）の手術を受けたことも。困難をはねのけて２４年、目標としていた日本武道館で初の単独公演を行い、７０００人を熱狂させ、２５年末まで８年連続で紅白に出場した。

今年１２月１１日に５０歳の誕生日を迎えるタイミングでの決断。突然の発表に驚くファンも多いかもしれないが、元メンバー・小田井涼平も５０歳になるタイミングでグループの活動を終了する意向を示し、事務所とメンバーに相談していた。また昨年１２月、白川は自身の公式Ｘで、最愛の母が亡くなり、四十九日を迎えたことを報告していた。女手一つで育ててくれた母への親孝行をまっとうし、５０歳を迎えるタイミングで新たな道に進むことを決意したのは、自然な流れのようだ。