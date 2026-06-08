3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太さん（39）が8日、メンバーの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループから卒業することを受け、公式ファンクラブでコメントを発表しました。

■後上翔太さんのコメント全文

デビューして丸16年。

純烈のボーカルの白川さんが来年3月に卒業します。

ずっと一緒にやってきたメンバー。

どんな時も変わらず純烈として歌やファンの皆様に向き合い続けてきた姿を見てきました。

『お母さんのために歌いたい』

心の底からそう思っているのが僕らメンバーやスタッフの皆様、そしてなによりファンの皆様にも伝わってきた姿だったと思います。

そして今もそれは変わりません。

そんなお母さんを亡くした昨年。突然に訪れたその日もステージに立っていた白川さんです。

辛くないはずないのに純烈らしく笑ってステージに立っていたんです。

そんな白川さんが下した今回の決断。

メンバーとして尊重しないはずがありません。

残された7ヶ月ちょっとの同じメンバーとしての時間で、見たい景色や立ちたい場所には全て一緒に行きたいと思います。

結成以来変わらない大目標である大晦日の大舞台に3人で立つことを目指して前進していきたいと思います。

ファンの皆様。

白川さんが卒業した後も純烈は純烈らしく活動することをお約束いたします。

ファンの皆様はもちろん、少しのんびりした生活に戻った白川さんが楽しく笑って見られる純烈であり続けます。

白川さん。

まだ半年以上ある残された時間、

これでもかというくらい全国を旅しながら、思い出を作りましょう。

『お疲れ様でした』は、当分先まで取っておきたいと思います。

後上翔太