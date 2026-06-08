グループからの卒業を発表した純烈の白川裕二郎

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　３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。来年で結成２０周年。純烈の歩みを振り返る。

　◆純烈の歩み※敬称略

　▼２００７年　酒井一圭、小田井涼平、白川裕二郎、後上翔太、林田達也、友井雄亮による６人組として結成。

　▼１０年６月　「涙の銀座線」でメジャーデビュー。

　▼１３年　日本クラウンに移籍。

　▼１５年９月　初アルバム「純烈ベスト」を発売。

　▼１６年１２月　林田がグループを脱退。

　▼１７年３月　８枚目のシングル「愛でしばりたい」がオリコンデイリーＣＤシングルチャート１位を獲得。

　▼１８年１２月　９枚目のシングル「プロポーズ」が出荷１０万枚を突破し、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。

　▼１９年１月　友井が不祥事によって脱退し、芸能界から引退した。メンバー４人も謝罪会見を行った。

　▼同年１２月　「純烈のハッピーバースデー」が日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。２度目の紅白歌合戦に出場。

　▼２１年７月　明治座で初座長公演を開催。

　▼同年９月　初主演映画「スーパー戦闘　純烈ジャー」が公開。

　▼２２年１２月　小田井涼平がグループを卒業。紅白歌合戦ではダチョウ倶楽部と有吉弘行とともに「白い雲のように」も歌唱した。

　▼２３年１月　新メンバー・岩永洋昭が加入。

　▼２４年１月　新歌舞伎座会場６５周年記念として「新春純烈公演」で座長。

　▼同年１１月　過去最大規模の会場である日本武道館で単独ライブ開催し、７０００人を魅了した。

　▼同年１２月　後上が元ＡＫＢ４８の横山由依と結婚。

　▼２５年３月　岩永がグループから卒業し、３人組へ。

　▼同年４月　「夢みた果実」が国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２５」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。

　▼同年９月　映画「純烈ドキュメンタリー死ぬまで推すのか」が封切り。

　▼同年１１月　酒井がプロデューサーを務める、弟分のモナキが初お披露目。

　▼２６年４月　モナキがメジャーデビュー。