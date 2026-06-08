３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。来年で結成２０周年。純烈の歩みを振り返る。

◆純烈の歩み※敬称略

▼２００７年 酒井一圭、小田井涼平、白川裕二郎、後上翔太、林田達也、友井雄亮による６人組として結成。

▼１０年６月 「涙の銀座線」でメジャーデビュー。

▼１３年 日本クラウンに移籍。

▼１５年９月 初アルバム「純烈ベスト」を発売。

▼１６年１２月 林田がグループを脱退。

▼１７年３月 ８枚目のシングル「愛でしばりたい」がオリコンデイリーＣＤシングルチャート１位を獲得。

▼１８年１２月 ９枚目のシングル「プロポーズ」が出荷１０万枚を突破し、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。

▼１９年１月 友井が不祥事によって脱退し、芸能界から引退した。メンバー４人も謝罪会見を行った。

▼同年１２月 「純烈のハッピーバースデー」が日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。２度目の紅白歌合戦に出場。

▼２１年７月 明治座で初座長公演を開催。

▼同年９月 初主演映画「スーパー戦闘 純烈ジャー」が公開。

▼２２年１２月 小田井涼平がグループを卒業。紅白歌合戦ではダチョウ倶楽部と有吉弘行とともに「白い雲のように」も歌唱した。

▼２３年１月 新メンバー・岩永洋昭が加入。

▼２４年１月 新歌舞伎座会場６５周年記念として「新春純烈公演」で座長。

▼同年１１月 過去最大規模の会場である日本武道館で単独ライブ開催し、７０００人を魅了した。

▼同年１２月 後上が元ＡＫＢ４８の横山由依と結婚。

▼２５年３月 岩永がグループから卒業し、３人組へ。

▼同年４月 「夢みた果実」が国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２５」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。

▼同年９月 映画「純烈ドキュメンタリー死ぬまで推すのか」が封切り。

▼同年１１月 酒井がプロデューサーを務める、弟分のモナキが初お披露目。

▼２６年４月 モナキがメジャーデビュー。