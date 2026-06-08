俳優の柄本佑（39）が7日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、妻の女優・安藤サクラ（40）とのケンカについて明かした。

俳優・柄本明と2018年に亡くなった女優・角替和枝さんの長男として生まれた佑と、俳優の奥田瑛二とエッセイスト・安藤和津を両親に持つサクラ。2人は2012年に結婚したが、それ以前にそれぞれの実家で“居候生活”を送っていた。

互いの両親とは気の置けない仲で、夫婦ゲンカをした時にサクラが「柄本家に逃げ込む」ことも。「なかなか激しめなケンカをして、ウチの奥さんは柄本家に逃げ込むんです。俺の文句を和枝ちゃんなり明にする」と義父母に訴えると明かし、「その関係に凄く助けられた」と笑った。

そんなサクラに対して、佑の母の角替さんは「ごめん、佑はそういうところある」となだめたという。

17年には長女が誕生。9歳になる愛娘について「詩なんかも書いたりとかして。4日ぐらい前に『人』っていう割と長文の詩を書いていた。書き出すと乗り移ってるんじゃないかっていうぐらいの感じで書いている」と話し、「親バカですけどなかなかこういう詩は出ないよなっていう感じ。サクラさんと“割と凄い詩だよね。ブラッシュアップライフじゃないけど（人生）何回目なんだろうね”みたいな」と才能を感じていることを明かしていた。