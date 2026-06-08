中島美嘉、韓国公演が1週間前に“突如中止”…「やむを得ない事情」

歌手・中島美嘉の韓国公演が、開催を目前にして突然中止となった。

6月7日、中島美嘉の韓国公演を主催するUJINエンターテインメントは公式SNSを通じて「13日に開催予定だった『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演は、やむを得ない弊社事情により中止となった」と発表した。

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当初、中島美嘉は6月13日に韓国・京畿道高陽のKINTEXでコンサートを開催し、韓国のファンと交流する予定だった。

（写真＝OUR SONGS）

主催側は「予定通り公演を開催できるよう、主催側および制作会社は所属事務所と協議を続けてきたが、最良の環境で予定されたパフォーマンスを披露することが難しいと判断し、制作上のやむを得ない事情により、公演を中止することになった」と説明した。

続けて、「本公演を待ってくださっていたファンの皆さまおよび関係者の皆さまに、このようなお知らせをすることになり深くお詫び申し上げます」とし、「チケットの払い戻しは、購入した予約サイトを通じて行われる予定です」と付け加えた。

中島美嘉は、韓国で大ヒットしたドラマ『ごめん、愛してる』のOST『雪の華』の原曲歌手として広く知られている。昨年はMBNの音楽番組『韓日トップテンショー』にも出演し、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）