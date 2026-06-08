安藤優子「海の幸を堪能しました」豪華な夕飯メニュー公開「料亭みたいなクオリティ」「蛤しゃぶしゃぶ美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】キャスターの安藤優子が6月7日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯を公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「オシャレで素敵」と話題の豪華海鮮メニュー
安藤は「近所の貝屋さんへ行って、蛤と赤鮑をゲットしていたので、しっかり準備して 海の幸を堪能しました」とつづり、写真を投稿。「ゴボウとにんじんの胡麻マヨ和え」「7つの具材のナムル」「海老団子」「鮑の水貝」「レタスと赤キャベツ」「蛤しゃぶしゃぶ」と色とりどりの豪華なメニューを披露している。
この投稿には「お皿もオシャレで素敵」「高級料亭みたいなクオリティ」「蛤しゃぶしゃぶ美味しそう」「最高のテーブルセッティングですね」「美味しそうなご馳走がたくさんで羨ましい」「健康に良さそうなメニュー」「旬の食材で体が喜びそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「オシャレで素敵」と話題の豪華海鮮メニュー
◆安藤優子、豪華な夕飯を公開
安藤は「近所の貝屋さんへ行って、蛤と赤鮑をゲットしていたので、しっかり準備して 海の幸を堪能しました」とつづり、写真を投稿。「ゴボウとにんじんの胡麻マヨ和え」「7つの具材のナムル」「海老団子」「鮑の水貝」「レタスと赤キャベツ」「蛤しゃぶしゃぶ」と色とりどりの豪華なメニューを披露している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「お皿もオシャレで素敵」「高級料亭みたいなクオリティ」「蛤しゃぶしゃぶ美味しそう」「最高のテーブルセッティングですね」「美味しそうなご馳走がたくさんで羨ましい」「健康に良さそうなメニュー」「旬の食材で体が喜びそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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