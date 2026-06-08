元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が7日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。自身のSNSで最も「いいね」が多かった投稿を明かした。

同番組では、今年3月の退社後、岩田がインスタグラムに初めて投稿した写真を紹介。そこで披露された明るい髪色で頬づえをつく岩田の姿に、アシスタントの竹粼由佳アナウンサーが「ファッション雑誌とかに載ってそうな感じで、凄くオシャレ」と褒めると、岩田は「うれしい」と喜んだ。

そして「アナウンサーって不規則な生活だったりする」と告白。「だからお肌の管理はこだわらないと、すぐバランスを崩してしまうので、どうしたかみたいな美容の発信とかもやりたいなと思いながら」と、当時の心境を振り返り、「でも今までの自分のインスタに投稿した写真の中で、一番“いいね！”が多かった」と明かしていた。

岩田は2018年に入社し、1年目から「世界まる見え！テレビ特捜部」の進行を担当。「スッキリ」のサブ司会や「シューイチ」の司会など、朝の情報番組でも活躍し、今年3月末に退社。宮根誠司や羽鳥慎一らがいる芸能事務所「テイクオフ」に所属している。