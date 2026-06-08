鈴木奈々、胸元チラ見せ“お家デートコーデ”にファン悶絶「セクシーすぎる」「オフ感がたまらない」
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの鈴木奈々が6月7日、自身のInstagramを更新。白いセットアップのカジュアルスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良すぎ」と話題の胸元チラリショット
鈴木は「お家デートコーデです」とつづり、写真を投稿。ソファの背もたれに肘をあて、メガネを触ってポーズを取った鈴木は、白のパーカーとボトムスのセットアップに、ブルーのタンクトップを合わせ、綺麗な胸元が際立つスタイルを披露している。また、「この日めっちゃ楽しったなぁー うちで焼肉した日」（※原文ママ）と、思い出を振り返っている。
この投稿には「白いセットアップが爽やかで素敵」「胸元が綺麗でドキッとしました」「スタイル良すぎ」「セクシーすぎる」「オフ感がたまらない」「メガネ姿もめちゃくちゃ可愛い」「お家デートコーデ真似したい」「普段と雰囲気違って大人っぽい」「奈々ちゃん、いつも元気もらってます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良すぎ」と話題の胸元チラリショット
◆鈴木奈々、セットアップスタイル公開
鈴木は「お家デートコーデです」とつづり、写真を投稿。ソファの背もたれに肘をあて、メガネを触ってポーズを取った鈴木は、白のパーカーとボトムスのセットアップに、ブルーのタンクトップを合わせ、綺麗な胸元が際立つスタイルを披露している。また、「この日めっちゃ楽しったなぁー うちで焼肉した日」（※原文ママ）と、思い出を振り返っている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「白いセットアップが爽やかで素敵」「胸元が綺麗でドキッとしました」「スタイル良すぎ」「セクシーすぎる」「オフ感がたまらない」「メガネ姿もめちゃくちゃ可愛い」「お家デートコーデ真似したい」「普段と雰囲気違って大人っぽい」「奈々ちゃん、いつも元気もらってます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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