ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってグループを卒業すると発表した。近年は、人気男性グループにおけるメンバーの卒業報告が相次いでいる。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

白川は1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。高校卒業後は大相撲の朝日山部屋に入門し、1995年9月場所に本名の白川で初土俵を踏んだ。1996年7月場所から四股名を綱ノ富士に改名したがケガの影響で同年9月場所で引退。その後劇団俳優座に所属し俳優となった。07年に酒井に誘われ純烈入り。「純烈」ではリードボーカルを担当していた。

25年8月には中島裕翔が「Hey! Say! JUMP」からの卒業を発表。俳優活動に専念することが卒業の理由だった。

名古屋発の男性ユニット「BOYS AND MEN」の弟分グループ「カラフルダイヤモンド」では、25年4月に中下雄貴が卒業と所属事務所を退所。グループは今年1月に惜しまれつつも解散した。

24年3月には、中島健人が「Sexy Zone」（現timelesz）を卒業。以降はソロ活動を続けている。

23年8月には北山宏光は「Kis−My−Ft2」から卒業の卒業を発表。現在は芸能事務所「TOBE」でソロアーティストとして活躍している。