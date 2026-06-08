ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってグループを卒業すると発表した。白川をグループに勧誘したリーダーの酒井一圭（50）は、壇上で白川への思いを語った。

純烈は2007年に酒井を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

2007年に酒井が白川を勧誘したことで純烈加入が決まったという経緯があり、酒井は「結成の時に白川を一番最初に誘った。ファミレスでムード歌謡で親孝行しようぜと。親孝行は白川の口説き文句で。僕は親不孝で、白川をどうしても純烈に口説きたく、その弱点がお母さんだった。白川の心を揺さぶるには親孝行だった」と秘話を明かした。

酸いも甘いもかみ分けたが、「大変だったと思うけど、（白川が）乗ってくれて今の自分が食べられた。辞めたメンバーも今も仲良く会えるのは白川が歌い続けたおかげ」と感謝を口にした酒井。そして「悩み苦しみながらステージを続けるのは白川も回りも大変だった。いったんピットインしてもらって自分の人生を考えながら、また戻ってもらえれば」と、白川の“再合流”を歓迎していた。

白川は1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。高校卒業後は大相撲の朝日山部屋に入門し、1995年9月場所に本名の白川で初土俵を踏んだ。1996年7月場所から四股名を綱ノ富士に改名したがケガの影響で同年9月場所で引退。その後劇団俳優座に所属し俳優となった。07年に酒井に誘われ純烈入り。グループではリードボーカルを担当していた。