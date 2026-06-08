ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもって卒業すると報告した。白川の卒業に伴う“解散説”を完全否定した。

白川は「親孝行をしたい」という思いから純烈入りしていたことを明かし、会見の中で涙をこらえながら「去年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と吐露。「中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタッフ、メンバー、ファンに申し訳ないと、こういった決断をした」と説明した。

後上翔太は「白川卒業を受けて純烈解散するのか？という声もあるが、それはありません」ときっぱり否定。「お母さんが亡くなった一番つらかった当日も地方のステージで、その瞬間に立ち会えない中、純烈らしい楽しいステージに立った姿を見ていて、今回の決断を心の底から応援したい。残りの9カ月を明るく楽しい時間にして送り出す。それが僕らを応援しているファンへの恩返しになる。残り9カ月まずは頑張って、その先の純烈もよろしくお願いいたします」と決意を語った。

リーダーの酒井一圭は友井雄亮さんの脱退時は解散がよぎったが、「ここで負けたらいかん」と切り替えたことを明かした。「それから何があっても続けるんだという出来事ばかり。ファンも最初から純烈を応援してた方は天国に行っちゃっている。あの人ら天国から応援してくれたのかな？とかそういう出来事が多々ある」としみじみ振り返った。

「世間は歌う人おらんやんと言うが、ファンのコアは酒井は次何を考えてるの？と思っている。それをおもしろおかしくどうできるか。あとは引き寄せでどんな人と出会えるのか」とピンチをチャンスに変える意気込み。「まだ果たしてない夢もある。今のファンが生きてる以上はやるかと」と気を引き締めた。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たして以降、8年連続出場を達成。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上の初期メンバー3人体制で活動していた。