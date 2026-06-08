ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。白川は会見の中で、涙をこらえながら卒業理由やメンバー、ファンへの思いを口にした。残るメンバーとなった酒井一圭、後上翔太が白川にエールを送った。

会見冒頭、白川は「来年3月31日で、20年在籍した純烈を卒業することになりました」と涙をこらえながら発表。「突然の報告でびっくりする方もいると思いますが、卒業は5年ほど前からずっと伝えていて、なかなかそういった状況にはならなくて…ここまで頑張らせていただいた」と説明した。

続けて「昨年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」とも告白。「中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタッフ、メンバー、ファンに申し訳ないと…こういった決断をした」と語った。

「5年前から卒業を考えていた」点については「母が生前に5年ほど前から、僕が家に帰っても僕を認識しなくなっていて…。“親孝行ってなんだろう”と思ったとき、母のそばにいるのが親孝行なんじゃないかと思った」と説明。「リーダーに“そろそろ介護をさせてもらえないか”と話したら、“もうちょっとガンバレや”と…それでここまで頑張った」と経緯を明かした。

この点について、リーダーの酒井一圭は「全国のコンサートが決まっていた。対応してきたスタッフも大変なことも想像できる。ファンの皆さんあっての純烈。ファンのためと母のための板挟みだった」といい「5年前に言われても、すぐにストップとは言えなかった」と当時の思いを振り返った。

白川は「自分のなかで心と体をリセットして充電してから、またファンの前で歌わせていただく日がくればいいな。いまの事務所はまだ引き続き在籍しますし、来年の3月31日まで時間ありますので、大切な時間を過ごしていきたい」と決意を新たにした。

残るメンバーの後上翔太は、「その後も純烈は続くということで。白川卒業を受けて“純烈は解散するのか？”という声もあるが、それはありません」と解散についてはきっぱりと否定。「本人は“中途半端な気持ち”といっていたが、まったくそんなことはない。お母さんが亡くなられて一番つらかった当日も地方のステージで、その瞬間に立ち会えない中、純烈らしい楽しいステージに立った姿を見ていたので、今回の決断を心の底から応援したい」と白川の思いを支持。「残りの9カ月を明るく楽しい時間にして送り出す。それが僕らを応援しているファンへの恩返しになる。残り9カ月まずは頑張って、その先の純烈もよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

リーダーの酒井一圭も「（白川は）ずっと、お母さんのために歌いたいと…それで8年連続で紅白に出場して」と白川の歩みを称え「純烈としては小田井、岩永につづくまともな卒業なんじゃないかな（笑い）」と語り笑いを誘った。