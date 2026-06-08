ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってグループを卒業すると発表した。苦楽を共にしたメンバーの後上翔太（39）が“戦友”の卒業に際し、会見に先立ちファンクラブ会員向けにコメントを発表した。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

白川は1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。高校卒業後は大相撲の朝日山部屋に入門し、1995年9月場所に本名の白川で初土俵を踏んだ。1996年7月場所から四股名を綱ノ富士に改名したがケガの影響で同年9月場所で引退。その後劇団俳優座に所属し俳優となった。07年に酒井に誘われ純烈入り。「純烈」ではリードボーカルを担当していた。

▽以下、後上のコメント

デビューして丸16年。純烈のボーカルの白川さんが来年3月に卒業します。

ずっと一緒にやってきたメンバー。どんな時も変わらず純烈として歌やファンの皆様に向き合い続けてきた姿を見てきました。

『お母さんのために歌いたい』心の底からそう思っているのが僕らメンバーやスタッフの皆様、そしてなによりファンの皆様にも伝わってきた姿だったと思います。そして今もそれは変わりません。

そんなお母さんを亡くした昨年。突然に訪れたその日もステージに立っていた白川さんです。つらくないはずないのに純烈らしく笑ってステージに立っていたんです。

そんな白川さんが下した今回の決断。メンバーとして尊重しないはずがありません。

残された7カ月ちょっとの同じメンバーとしての時間で、見たい景色や立ちたい場所には全て一緒に行きたいと思います。結成以来変わらない大目標である大みそかの大舞台に3人で立つことを目指して前進していきたいと思います。

ファンの皆様。白川さんが卒業した後も純烈は純烈らしく活動することをお約束いたします。ファンの皆様はもちろん、少しのんびりした生活に戻った白川さんが楽しく笑って見られる純烈であり続けます。

白川さん。まだ半年以上ある残された時間、これでもかというくらい全国を旅しながら、思い出を作りましょう。『お疲れ様でした』は、当分先まで取っておきたいと思います。