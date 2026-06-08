ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。それに伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディションを行うと発表。さらに今ブレーク中の弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションも開催すると発表した。

この日、会見で白川が卒業を発表した。「来年3月31日で、20年在籍した純烈を卒業することになりました」と涙をこらえながら報告し「突然の報告でびっくりする方もいると思う」と吐露。「去年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった。中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタッフ、メンバー、ファンに申し訳ないと…こういった決断をした」と説明した。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たして以降、8年連続出場を達成。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

白川は会見に先立ち、ファンクラブ会員へ向け「このたび、自分自身の人生と向き合い、たくさん悩み考えた末に、純烈を卒業する決断をいたしました」と発表。「純烈で過ごした日々に誇りと感謝を持って、新しい道へ進みたいと思っています」と決意を明かしていた。

白川は1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。高校卒業後は大相撲の朝日山部屋に入門し、1995年9月場所に本名の白川で初土俵を踏んだ。1996年7月場所から四股名を綱ノ富士に改名したがケガの影響で同年9月場所で引退。その後劇団俳優座に所属し俳優となった。07年に酒井に誘われ純烈入り。「純烈」ではリードボーカルを担当していた。

白川の卒業に伴い、グループは新メンバーを募集するオーディションを行う。さらに今ブレーク中の弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションも開催する。