ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。昨年、最愛の母を亡くし「純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と説明。リーダーの酒井一圭は、白川卒業までの期間について「原点のお風呂やさんに行きたい」と今後の展望を語った。

「親孝行をしたい」という思いから純烈入りしていた白川。会見の中で涙をこらえながら「去年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と吐露。「中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタッフ、メンバー、ファンに申し訳ないと、こういった決断をした」と説明した。

グループにとってはリードボーカルが抜ける痛手となるが、リーダー酒井は「白川はやりきった、よくここまでやったなと。最後はファンとドンチャン騒ぎしたい」と初期メンバーである白川の功績を称賛した。

卒業までの期間について「特別なイベントは？」と問われると、酒井は「考えてないけど、卒業コンサートラッシュになるので原点のお風呂やさんに行きたいですね。できるだけみなさんの町の近くにいきたい」と原点回帰を強調。白川も地元・横浜の綱島について「地元が大好きで、地元のおじいちゃんおばあちゃんいよくしていただいた。いろんな年代にかわいがってもらったグループ。地元の凱旋ライブはやってみたい」と意気込んだ。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たして以降、8年連続出場を達成。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。