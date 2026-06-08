週明け８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６８．４０ポイント（１．７０％）安の３９５９．３４ポイントと３日続落した。４月７日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいる。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米利上げ観測や、それを受けた米株の急落、中東情勢を巡る不透明感が重しとなっている。また、中国で来週にかけて５月の月次経済統計が集中して公表されることも買い手控え要因として意識された。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。計算資源レンタル事業主力の江蘇利通電子（６０３６２９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が９．１％安、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が７．８％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が７．１％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中堅ファウンドリーの芯聯集成電路製造（ＳＭＥＣ、旧中芯集成：６８８４６９／ＳＨ）が６．４％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１０．３％安と大幅続落し、５月２２日以来の水準に落ち込んでいる。香港を含むこの日のアジア市場でもハイテク株が急落し、中国本土市場でも関連銘柄に売りが波及した。

産金・非鉄株も急落。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が７．９％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が７．１％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が６．２％安、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が６．９％安、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が５．７％安で取引を終えた。非鉄や金の先物価格が下落し、売り材料視されている。

空運株も安い。吉祥航空（６０３８８５／ＳＨ）が６．３％、中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が５．３％、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が４．８％、春秋航空（６０１０２１／ＳＨ）が４．６％ずつ下落した。業績懸念が強まる。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が７日の年次総会で公表した「２０２６年報告書」によると、世界の航空業界の利益見通しは従来予想からほぼ半減。中東の紛争が燃料費や航空需要に打撃を与えていると説明された。インフラ関連株、不動産株、医薬株、公益株、自動車株、消費株なども売られている。

半面、石油・石炭株の一角はしっかり。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．０％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．２％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が４．６％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．４％ずつ上昇した。銀行・保険株の一角や通信株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２８ポイント（０．１０％）安の２７４．２４ポイント、深センＢ株指数が９．８８ポイント（０．８７％）安の１１２１．６８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）