ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると発表した。それに伴い、「純烈セカンドチャンスオーディション2026」を開催すると発表した。リーダーの酒井一圭は「純烈は5人体制にしたい」と募集要項の詳細を説明。この日から来月31日まで受け付けるとした。また、純烈の新メンバーと今ブレーク中の弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバーも募集するとした。

募集対象は「男性」でジャンル、年齢、国籍、形態は不問。歓迎要件として、歌に自信がある方、ダンスの経験がある方、配信活動、トーク、企画に自信のある方。募集期間はきょう8日から7月31日までで、応募フォームに必要事項に加え、1コーラス程度（約1分）の歌唱動画をフォーム内にアップロードすることが必須となる。

モナキは純烈のリーダー酒井がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」を経て選ばれた4人。4月8日発売の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューした。同曲は発売前からTikTokで大バズりし、ファンが集まりすぎるためPRイベントが中止となるほどの話題を集めている。モナキに続くスターの誕生に期待だ。

「純烈」新メンバーについては、会見の中でリーダーの酒井一圭が「新しいメンバーを3人追加したい」と発表。「純烈は、できれば5人組にしたい。僕と後上の両サイドの真ん中の3人。歌いたい方、目立ちたい方、やるきのある方に集まって欲しい」と呼びかけ、新生純烈については「夏前くらいに新しい純烈で稼働できたらというイメージ。いまモナキもやってるので、モナキ倒すくらいの純烈にしたい」と決意表明した。