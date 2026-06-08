お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表メンバーのエピソードを披露した。

高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。サッカー情報番組の取材などで代表選手とも接点があり、ワッキー（53）は「キャプテンの遠藤航選手、これぞキャプテンというエピソードがあるんですよ」と明かした。

7、8年前、オフで遠藤が海外から帰国した際に、友人をまじえ東京・麻布で飲んだことがあるという。「遠藤航君の友達と3人で、飲んで、もうベロベロになって酔っ払って」。雪が降りしきる中、3人で楽しい時間を過ごしたという。

「航君もベロベロだったんですよ」とワッキー。気を遣ってか、「こっそり帰ろうと思って」と、席を立とうとしたという。すると、ここで遠藤が素早く反応。「帰ろうと思ったら、やっぱ周りが見えているんだよ。“ワッキーさん？帰るんですか？”って、パッて起き上がって」。酔っている中、遠藤は「タクシー呼びます」と立ち上がり、「雪の中、1人でバーって。麻布のところで手を上げて、タクシーを止めてくれて。“ワッキーさん、止めました。どうぞ”って言って」と説明した。

車に乗り込んだワッキーが後ろを振り返ると、遠藤はずっと頭を下げていたという。「これぞキャプテンじゃないですか？気遣い」と感心しきりだった。