elldu×CAViAR PRODUCTSの人気キャップ再販♡新色も仲間入り

韓国発のスニーカー＆キャップブランド「elldu（エルドゥ）」と、ライフスタイルブランド「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」による人気コラボレーションキャップに、新色が仲間入りします。発売後すぐに完売カラーが続出した注目アイテムが、2026年6月10日（水）より待望の再販決定。さらに新色「Blue Grey/Grey」が加わり、より魅力的なラインアップへと進化しました。ユニセックスで楽しめる洗練デザインは、この夏のスタイリングにぜひ取り入れたいアイテムです♡

人気を集めたコラボキャップが再登場

今回再販されるのは、「CAViAR PRODUCTS Special Edition - elldu® appliqué cap」。

韓国ストリートカルチャーから誕生したellduの人気モデル「アップリキャップ」をベースに、CAViAR PRODUCTSならではのエッセンスをプラスした特別仕様です。

発売当初から高い人気を集め、複数カラーが短期間で完売。シンプルながら存在感のあるデザインと、日常に取り入れやすいファッション性が支持され、多くのファンを魅了しました。

今回の再販では、完売していた以下4カラーも再び購入可能となります。

White（ECC01）



White/Blue（ECC02）



Grey（ECC03）



Blue Grey（ECC04）

どのカラーも幅広いコーディネートに合わせやすく、季節を問わず活躍する万能アイテムです。

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新色Blue Grey/Greyの魅力

今回新たに加わる「Blue Grey/Grey（ECC05）」は、柔らかなブルーグレーのクラウンとグレーのバイザーを組み合わせた絶妙なカラーリングが特徴です。

洗い加工によるヴィンテージライクな風合いが加わることで、こなれ感のある大人カジュアルな印象を演出。

爽やかさと落ち着きを兼ね備えたカラーは、デニムスタイルからワンピースコーデまで幅広くマッチします。

トレンド感がありながらも主張しすぎず、毎日のスタイリングに自然に取り入れられるのも魅力。キャップ初心者の方にもおすすめしたい一色です♪

別注ならではのこだわり仕様

CAViAR PRODUCTS Special Edition - elldu® appliqué cap

価格：6,930円（税込）

デザインだけでなく、細部へのこだわりも本コラボレーションの魅力です。

本体には100％コットン素材のツイル生地を採用し、快適なかぶり心地を実現。フェルト素材を組み合わせたアップリケデザインが、シンプルな中にも個性を感じさせます。

さらに後部にはCAViAR PRODUCTSのモチーフ刺繍を配置。内側のブランドタグも別注仕様へ変更されており、コラボレーションならではの特別感を演出しています。

男女問わず着用できるフリーサイズ設計のため、パートナーとのシェアやプレゼントにもぴったりです。

素材：コットン（ツイル）、フェルト

サイズ：Free

カラー：White・White/Blue・Grey・Blue Grey・Blue Grey/Grey（NEW）

発売日：2026年6月10日（水）

販売店舗：

・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1

※2026年6月10日（水）～6月16日（火）の期間限定ショップ

・CAViAR PRODUCTS公式オンラインストア

・ZOZOTOWN

夏のスタイリングを格上げする一品

完売カラーの再販と新色追加で、さらに注目度が高まるelldu×CAViAR PRODUCTSのコラボレーションキャップ。

ヴィンテージ感のある風合いと洗練されたカラーリングは、シンプルな装いをぐっとおしゃれに見せてくれます。

ユニセックスで楽しめるデザインだからこそ、自分用にはもちろんギフトとしてもおすすめ♡気になっていた方は、この再販の機会をぜひチェックしてみてください。