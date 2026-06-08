◇プロボクシング ウエルター級8回戦 磯谷大心《8回戦》シェ・ジュンイ（2026年6月8日 東京・後楽園ホール）

元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）が8日、都内でプロ14戦目の前日計量に臨んだ。計量1回目ではリミット（66.6キロ）を数グラム超過も直後に全裸になり、リミットでパスした。「家の体重計とは違って…。会場までの代謝でも落ちなかった」と冷や汗をかきながらも、第一関門を突破した。

三迫ジム移籍初戦となった昨年12月の前戦では、山本諒真（DANGAN）に3―0判定勝ちでユース王座の初防衛に成功。年齢制限がある同王座最後の防衛戦を完勝で締めた。

7連勝を狙う次戦ではタイトル前哨戦となる可能性も浮上する。東洋太平洋王者には、昨年6月に世界挑戦した佐々木尽（24＝八王子中屋）が君臨。9月には日本＆WBOアジア・パシフィック同級王者セムジュ・デビッド（中日）との三冠戦を行う可能性もあり「佐々木選手はいずれやりたい選手ではある」と挑戦への熱い思いを隠さない。

佐々木は5月2日東京ドームで前王者・田中空（25＝大橋）に2―1で判定勝ちし同王座を奪取。自宅で配信で観戦したという磯谷は「レベルの高い試合で、KOはなかったが派手な打ち合いで盛り上がっていた」と振り返り、「そこに割り込んでいきたいし、そのレベルで戦っていけるようになりたい」と刺激を受けた様子。

そのためにも次戦では王者を振り向かせる試合内容が問われる。所属ジムの三迫貴志会長は「良い勝ち方をしないとチャンスはない。まずはキャリアを積むことだが、お客さんにタイトルに挑戦できる、と思わせる試合をしてほしい」と期待する。7連勝を狙う磯谷は「アジアのベルトを獲ってからその後の統一もしたいと考えている。そのためには今回の試合でしっかり勝ってアピールすること」と気合十分に話した。

対戦相手のシェ・ジュンイ（中国）は1回目の計量で300グラム超過したが、数時間後の再計量では400グラムアンダーでパスした。