お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道について言及した。

高市首相は5日の参院予算委員会で、自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について「事実ではございません」と完全否定した。

太田は「リーダーとしては部下を信用することは素晴らしいことだし、それが矜持（きょうじ）だということは分かるんだけど、同時にやっぱり一般の会社でもそうだけど、社長さんが、部下が何かの疑惑になった時にやっぱり信用はしているけど疑惑を晴らすためにも調査をするっていうのはするべきだと思う」と持論を展開。「それが本来、やっぱりリーダーの在り方なんじゃないかなと個人的には思う」と主張した。

公開されているやりとりの音声は高市首相も確認したと述べたが、「あのような音声データをもとに判断するのは難しゅうございます」と主張。立憲民主党の議員から「ええ？」と驚きのヤジも飛んだが、首相は「私と会話をしている時よりかなり高い声でハキハキしゃべり、違和感があった。どう考えても確認のしようがございません」と訴えた。