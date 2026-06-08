白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調について近況を綴りました。

【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「副作用の影響もあって、ちょっと体調が悪い」 愛娘の写真添えて 体調について綴る





ネイボールさんは、『体調はイマイチだけど、仕事がんばります！』と題したブログを投稿。









愛娘の写真を添えて、「今日は副作用の影響もあって、ちょっと体の体調が悪いです……。朝起きた時から体が重くて、正直『しんどいな』と思う瞬間もあるのですが、今日もしっかり仕事に出勤してがんばります！」









そして、白血病との“付き合い方”について「こういう日があるのも闘病の一部。自分の体と相談しながら、決して無理はしすぎず、マイペースに進めていこうと思います。」と、想いを伝えました。



最後に、「いつも皆さんからいただく温かいコメントが、しんどい時の大きな支えになっています。本当にありがとうございます！それじゃあ、行ってきます！」と、感謝の気持ちを届けて結びました。









ネイボールさんは、2024年2月に白血病であることを公表。仕事の傍らで抗がん剤治療に取り組む日常をブログでシェアしており、同じ病に悩む人々へも勇気を与え続けています。



【担当：芸能情報ステーション】