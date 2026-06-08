森泉 結婚８年目を迎えた年上住職との爐官鎰瓩亡脅奸峇鑞僂砲覆鵑任發海覆靴討れる」
黒柳徹子は 女優の森泉が８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。夫とのなれそめを語った。
森は２０１８年３月に住職の男性と結婚したこと、また妊娠５か月であることを発表。同年６月に第１子を出産したことを報告している。
結婚８年目を迎えて、森は「あっという間。早い」。ＭＣの黒柳徹子から「１０歳年上で、お寺の住職。どういうことからお知り合いになったの？」と聞かれると「ワンちゃんのお葬儀をお願いして」と振り返った。
その愛犬は森が１番最初に飼ったという相棒のような存在・ディエゴ。「何をするにも一緒に乗り越えてきた子なんですけど、もう亡くなって。まぁ、だいぶおじいちゃんだったんで。その時にお葬儀をやってくれたのが旦那さん」と亡き愛犬を回想しつつ、夫とのなれそめを語った。
これに黒柳から「それで、その死んだ犬の話なんかをしたの？」とストレートにツッコまれると、森は「いやいや、言い方！」と爆笑。黒柳が「死んだ犬って言わない？何て言うの？」と尋ねると、森は「ワンちゃん」とうなずいた。
改めて夫について「一緒にいると何でも可能にできる気がしちゃう」と話し「何をするにも一緒にやって。仲間って感じがすごい。すごい器用なんですよ。私も器用なので、どんくさい人がいると『どんくさいな』って思っちゃう。器用になんでもこなしてくれるのでそういうところはいいな」と笑顔で明かした。