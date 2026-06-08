◆カーリング 日本選手権 第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、京大に１２―１で勝って開幕２連勝を果たした。

２戦目は、スキップ・吉村紗也香がリザーブに回り、産休当時と同じように小谷優奈がスキップを務め、小林未奈がフォースに入ったが、メンバーを入れ替えても強さは変わらない。湿度が高く、氷の状態が秒単位で変わってもしっかり対応し、序盤から得点を重ね危なげなく勝利を手にした。

「いつ以来だろう」と自身も記憶にないほどの久しぶりにコーチボックスから戦況を見つめた吉村は「視野が広がるという意味でも、このラインナップで挑戦しました。いい試合でした。オリンピックを終えて違うポジションでやってみて、色んな視野も広がりましたし、経験というところでも積んでいけるいい機会になった。（小林も）落ち着いてプレーしていましたね」とチームの引き出しの多さを見せつけた。

７日の初戦もリードの近江谷杏菜がリザーブに回っており、今後もメンバーを入れ替えて挑む可能性を聞かれると、「それはお楽しみです」と煙に巻き、「この勢いでいけたらいいですね」と笑った。

９日は昨年２位の北海道銀行と対戦する。吉村は「予選ではここがキーになってくる試合だと思う。次の試合に向けて、また話し合いながら、より精度高く、いいポジションに自分たちが相手よりも先におけるように。まずはアイスを読んで頑張っていきたい」と言葉に力を込めた。