武田玲奈、変形スカートからほっそり美脚スラリ「スタイル抜群」「息を呑む美しさ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/08】女優の武田玲奈が6月7日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーのスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「透明感爆発してる」と話題のスラリ美脚ショット
武田は「仮面ライダーアマゾンズ 10th anniversary festival 感謝ノ晩餐会 ゲスト出演してきました」とつづり、写真を投稿。左右で丈の長さが違うアシンメトリースカートのセットアップからは、スラリと伸びた脚が覗いている。
また「10年も愛される作品に参加出来て光栄で嬉しく思います これからもアマゾンズ愛してくださいね」とメッセージを送っている。
この投稿にファンからは「とても綺麗」「相変わらずの美しさ」「透明感爆発してる」「息を呑む美しさ」「髪の色もネイルももちろん洋服も全て似合ってる」「スタイル抜群」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人女優「透明感爆発してる」と話題のスラリ美脚ショット
◆武田玲奈、アシメスカートから美脚スラリ
武田は「仮面ライダーアマゾンズ 10th anniversary festival 感謝ノ晩餐会 ゲスト出演してきました」とつづり、写真を投稿。左右で丈の長さが違うアシンメトリースカートのセットアップからは、スラリと伸びた脚が覗いている。
◆武田玲奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「とても綺麗」「相変わらずの美しさ」「透明感爆発してる」「息を呑む美しさ」「髪の色もネイルももちろん洋服も全て似合ってる」「スタイル抜群」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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