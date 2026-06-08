LE SSERAFIMウンチェ、ミニワンピから美脚スラリ「完璧スタイルで憧れる」「妖精みたいに美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月7日、自身のInstagramを更新。チェックのミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】19歳K-POP美女「美脚すぎて眩しい」と話題のミニスカショット
ウンチェは「童心に返って！」と韓国語でつづり、韓国にあるテーマパーク・ロッテワールドと思われる場所での写真を複数枚投稿。半袖のパフスリーブにグレーのチェック柄ミニワンピース、足元は白ソックスに黒のスニーカーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿には、メンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）から「可愛い」と韓国語でコメントが寄せられている。そのほかファンからは「ワンピース姿素敵」「スタイル良すぎ」「美脚すぎて眩しい」「完璧スタイルで憧れる」「妖精みたいに美しい」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「美脚すぎて眩しい」と話題のミニスカショット
◆ウンチェ、ミニスカートから美脚スラリ
ウンチェは「童心に返って！」と韓国語でつづり、韓国にあるテーマパーク・ロッテワールドと思われる場所での写真を複数枚投稿。半袖のパフスリーブにグレーのチェック柄ミニワンピース、足元は白ソックスに黒のスニーカーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
◆ウンチェの投稿に反響
この投稿には、メンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）から「可愛い」と韓国語でコメントが寄せられている。そのほかファンからは「ワンピース姿素敵」「スタイル良すぎ」「美脚すぎて眩しい」「完璧スタイルで憧れる」「妖精みたいに美しい」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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