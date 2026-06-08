平野ノラ、動物モチーフのパンを披露「手作り？」「食べるのもったいない可愛さ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/08】お笑いタレントの平野ノラが6月7日、自身のInstagramを更新。様々な動物のパンを公開し、話題となっている。
【写真】47歳女性芸人「手作り？」と話題の本格動物パン
平野は、黒ゴマが目になっている、うさぎやクマ、ライオンや旗をもつコアラと思われる動物モチーフのパンが並ぶ写真を投稿。その他、花を持った女の子や、眉毛と髪型が特徴的な顔のパンがお皿に載っている様子も公開している。
この投稿には「もしかしてバブ子ちゃんの手作り？」「食べるのがもったいない可愛さ」「どれも美味しそう」「愛情たっぷりなパンに癒されます」「ほっこりします」「こんな可愛いパンが食卓にあったら幸せ」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女性芸人「手作り？」と話題の本格動物パン
◆平野ノラ、動物のパンを公開
平野は、黒ゴマが目になっている、うさぎやクマ、ライオンや旗をもつコアラと思われる動物モチーフのパンが並ぶ写真を投稿。その他、花を持った女の子や、眉毛と髪型が特徴的な顔のパンがお皿に載っている様子も公開している。
◆平野ノラの投稿に反響
この投稿には「もしかしてバブ子ちゃんの手作り？」「食べるのがもったいない可愛さ」「どれも美味しそう」「愛情たっぷりなパンに癒されます」「ほっこりします」「こんな可愛いパンが食卓にあったら幸せ」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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