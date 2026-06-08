美山加恋、手作りの刺繍入りスマホショルダー公開「売り物のクオリティ」「器用で羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】女優の美山加恋が6月7日、自身のInstagramを更新。手作りの刺繍入りスマートフォンショルダーケースを公開し、話題となっている。
【写真】元子役29歳女優「刺繍がすごく上手」と話題のスマホショルダー
美山は「共演者の影響で刺繍始めました 手芸部もできて楽しかったな」「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、写真を投稿。ブルー系の糸で刺繍された愛犬のイラストと、その周りには愛犬の名前「MuSubi」の文字と花の刺繡が散りばめられている。「ミシンがないから手縫いで作ったけど、絶対ミシン必要」と、手芸をやってみて分かったことも記している。
この投稿には「売り物のクオリティ」「器用で羨ましい」「可愛いデザイン」「刺繍がすごく上手」「素敵なグッズですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元子役29歳女優「刺繍がすごく上手」と話題のスマホショルダー
◆美山加恋、手作りの刺繍グッズ公開
美山は「共演者の影響で刺繍始めました 手芸部もできて楽しかったな」「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、写真を投稿。ブルー系の糸で刺繍された愛犬のイラストと、その周りには愛犬の名前「MuSubi」の文字と花の刺繡が散りばめられている。「ミシンがないから手縫いで作ったけど、絶対ミシン必要」と、手芸をやってみて分かったことも記している。
◆美山加恋の投稿に反響
この投稿には「売り物のクオリティ」「器用で羨ましい」「可愛いデザイン」「刺繍がすごく上手」「素敵なグッズですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】