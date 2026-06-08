ドル円１６０．１５近辺、ユーロドル１．１５２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は160.15近辺、ユーロドルは1.1525近辺で推移している。いずれも先週末のドル高相場を踏襲し、NY終値付近にとどまっている。本日ここまでのレンジは、ドル円が160.04から160.39、ユーロドルは1.1508から1.1540となっている。米10年債利回りは4.54％付近から4.58％付近へと上昇。NY原油先物は92ドル台から95ドル目前まで上昇している。一段のドル高は一服も、先週末からの流れをみれば根強いドル高圧力が継続しているといえよう。



USD/JPY 160.16 EUR/USD 1.1525

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