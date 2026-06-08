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6月5日から公開されている映画「シラート」のDolby Atmos上映について、一部劇場を除いて上映期間の延長が決定した。今作は公開3日間で全国21回の満席回が発生するなど、大ヒットスタートを記録している。

今作は、今年度の米アカデミー賞で音響賞、国際長編映画賞にノミネート。またカンヌ国際映画祭サウンドトラック賞、ヨーロッパ映画賞、ゴヤ賞ほかにて音響賞受賞するなど、音響・サウンド方面でも高く評価されている。

国内でも、SNS上で「あまりの衝撃に唖然として劇場を出た」「映画館で観る以外の選択肢はない」「もの凄い作品」など絶賛の声が相次ぎ、なかでも圧倒的な音響体験への評価が続出しているという。

この反響を受け、当初は1週間限定だったDolby Atmos上映について、丸の内ピカデリーをはじめとする劇場での上映延長が決定した(一部劇場を除く)。

今作は、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下ほか58館にて全国公開されると、7日までの累計興行成績が動員20,982名、興収33,750,440円を達成し、公開3日間で全国21回の満席回が発生。興行通信社による映画興収の週末ランキングでは15位に入り、スクリーンアベレージで1位を獲得している。